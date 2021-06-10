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HDP kapatılıyor mu? Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin açıkladı

HDP'nin kapatılma iddianamesi Anayasa Mahkemesine gönderildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Bundan sonraki süreç anayasa mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var. 15 günün sonunda değerlendirme açıklanacak. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık, tüm delilleri mahkemeye sunduk. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Konu ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Bundan sonraki süreç anayasa mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var. 15 günün sonunda değerlendirme açıklanacak. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık, tüm delilleri mahkemeye sunduk. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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