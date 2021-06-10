Elazığ’da ağır hasarlı 8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

ELAZIĞ’da 24 Ocak depreminde ağır hasar gören ve yıkım çalışması başlanan binalardan birinin korna sesi ile yıkılması dikkat çekti.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 4’ü Malatya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8’lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürerken, 27 Aralık 2020 tarihindeki 5.3’lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda ağır hasara dönüştü.

Aralık’ta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği idaresinde ilk günden itibaren bir çok noktada başlatılan yıkım çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın da kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 8 katlı bina yıkıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.