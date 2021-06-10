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Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı

Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bakıma giden boş İETT otobüsü, Bayrampaşa Hal Otogar bağlantı yolunda yanmaya başladı. Motordan çıkan dumanlar üzerine aracı kenara çeken şoför, aşağıya indi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Otobüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yanan otobüs itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda otobüs tamamen küle dönerken, içerisinde yolcunun bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi. Otobüs yangını nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

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