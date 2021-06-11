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Bağcılar'da hamile eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü

BAĞCILAR'da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, hamile olan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gözü dönen adam, karısına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, şahıs kadına yerde de vurmaya devam etti.

Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını adamın elinden alan vatandaşlar adamı da başka bir noktaya götürdü. Aldığı darbelerle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi sokakta bulunan vatandaşlar yaptı.

Kocasından şikayetçi olmadı
Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahıs önce karısıyla tartışıyor daha sonra da yumruk ve tekmelerle vurmaya başlıyor. Kadın yere düşüyor ancak adam vurmaya devam ediyor. Bu sırada araya giren vatandaşlar adamı kadının yanından uzaklaştırıyor.

Bu sırada vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şahıs emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.

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