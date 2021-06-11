Minik Fevzi Euro 2020 için marş yaptı! Mustafa Sandal ve Kıraç'tan daha çok beğenildi

Bestelediği şarkıları evindeki org ile çalıp, sosyal medyada paylaştıktan sonra fenomen olan Fevzi Kaan Türker, Milli Takım için yaptığı marş sosyal medya kullanıcıların beğenisi kazandı.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım, bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Dev organizasyona saatler kala, milli takım futbolcuları için bestelenen şarkılar da şarkıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği Bizim Çocuklar şarkısı sosyal medyada olay olmuştu. Bizim Çocuklar şarkısı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanamamıştı.



Kıraç'ın yaptığı Haydi marşında 'Mehmetçik' sözünü kullanması sosyal medyada sevilen ismi hedef haline getirmişti. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen olma yolunda hızla ilerlerken yaptığı marşla sosyal medyada çok konuşuldu. Orgunun başına geçen Fevzi'nin yaptığı şarkı üstünden Sandal ve Kıraç'ın marşlarıyla alay edildi. Fevzi için bırakılan, "Kıraç ve Mustafa Sandal bu çocuk kadar etkili olamaz" yorumu büyük etkileşim aldı.



