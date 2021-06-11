Abdurrahim Albayrak, ağlayarak yayını terk etti: Ben kimseyi satmadım, satmam…

Abdurrahim Albayrak, Twitter sohbet odasında Fatih Terim ve Mustafa Cengiz hakkında konuşurken duygu dolu anlar yaşayıp yayını terk etti.

Galatasaray'ın olağan genel kuruluna sayılı günler kala Abdurrahim Albayrak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Twitter Space’de Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç'in yaptığı yayına konuk olan sarı-kırmızılı yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'in çok tartışılan basın toplantısını değerlendirdi.

“Sözlerine çok üzüldüm”

“Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı son toplantıda çok üzüldüm, en çok zararı ben gördüm. Başkan adayı olacaktım, olmadım vazgeçtim” diyen Albayrak, sonrasında serzenişini sürdürdü: “Mustafa başkanın bu konulara gireceğini düşünmüyordum, olay başka yerlere gitti. Başkan benimle beraber o toplantıya çıkmak istedi, ben çıkmadım.”

“Bizi kimse ayıramaz”

Albayrak, Fatih Terim hakkında ise, "Fatih hocayla benim aramın kötü olma ihtimali yok. Yıllarımızı beraber geçirmişiz, hocayla bizi kimse ayıramaz, bizim aramıza kimse giremez. Fatih hocayla bizim dostluğumuz bitmez. Fatih hocayla en son Malatya maçından sonra Florya'da beraberdik. Uzun uzun transfer listesi üzerine konuştuk" açıklamasında bulundu.

“Ben kimseyi satmadım”

Albayrak 'Fatih Terim ile niye görüşmüyorsunuz?' sorusu üzerine "Ben kimseyi satmadım. Satmam. Yiğit Şardan mart ayında teklif yaptığında Mustafa Cengiz'i satmadım. Mesut Yılmaz rahmetli oldu ama hala her cuma mezarına giderim. Ben kimseyi satmam" yanıtını verdikten sonra duygusallaştı ve ağlamaya başladı.

Albayrak daha sonra "Daha fazla konuşamayacağım. Özür dilerim" diyerek odayı terk etti.