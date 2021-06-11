Yomra’da Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırı anı

TRABZON'un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırı anı belediyenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık bu sabah mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Aracından cep telefonu ile görüşerek inen Başkan Bıyık, belediye binasına doğru ilerlerken bu sırada ATM'lerin yanında duran ve Başkan Bıyık'ı beklediği düşünülen üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla arkadan Başkan Bıyık’ın bulunduğu yere doğru ateş etmeye hazırlandı.

İlk anda silahın tutukluk yaptığı gözlenirken, ardından 4-5 el ateş ederek hızla bölgeden koşarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ilk tutukluk yaptığı anda silahın ateş almamasının Mustafa Bıyık'a isabet etmesi muhtemel bir kurşunu önlediği belirendi.

Silahtan çıkan kurşunlar belediyenin camlarına ve yakındaki banka ATM’sine isabet etti. Başkan Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.