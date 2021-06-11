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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde Joe Biden ile olan görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınacağını belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da ikili bir görüşme yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşüme değinen Erdoğan,  Burhaniye sakinlerini kentsel dönüşüm projelerine katılmaya çağırarak sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm komşularımızdan, tüm Burhaniye sakinlerinden bir ricada bulunacağım bir kardeşiniz olarak, ben buradaki tüm konutların, yolların sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buradaki değişimleri yapıp, buralarda yaşama imkanınızı süratle yapalım. Kirazlıtepe'de verilen aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım.

NATO liderler zirvesi

Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var.

Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz.

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