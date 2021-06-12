'Evcilik oynuyoruz' deyip paylaştı! Aleyna Tilki dansıyla şov yaptı

EXXEN'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisiyle sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, roman havasıyla dans ettiği anları paylaştı.

Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan ve ilişki yaşayabileceği erkeğin nasıl olması gerektiğini anlatan şarkıcı, bu sefer de kulis hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.



Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile kulis hallerini paylaştı. Roman havası oynarken çektirdiği videosunu yayınlayan genç şarkıcı, "Rıfat'la kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene tarzımı seviyorum" notunu ekledi. Aleyna Tilki'nin paylaşımını gören Şeyma Subaşı ise "Seni seviyorum" yorumunu yaptı.