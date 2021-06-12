Elektrikli bisikletli kamyonun altında kaldı; kaza kameraya yansıdı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, elektrikli bisikletiyle hafriyat kamyonunun altında kalan Fahri Doğan'ın (66) öldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Menderes Bulvarı Akçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. Şahin Berk (51) yönetimindeki 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu, kavşakta dönerken, yanında ilerleyen Fahri Doğan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpıp, altına aldı. Kamyonun üzerinden geçtiği Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Fahri Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü Şahin Berk gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden normale döndü.