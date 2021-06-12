BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
GÜNCEL

Elektrikli bisikletli kamyonun altında kaldı; kaza kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, elektrikli bisikletiyle hafriyat kamyonunun altında kalan Fahri Doğan'ın (66) öldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Menderes Bulvarı Akçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. Şahin Berk (51) yönetimindeki 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu, kavşakta dönerken, yanında ilerleyen Fahri Doğan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpıp, altına aldı. Kamyonun üzerinden geçtiği Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Fahri Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü Şahin Berk gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sermiyan Midyat Sedat Peker videosu ile gündem oldu! Vallahi yenileceğiz
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Aşk Mantık İntikam 1. bölüm fragmanı
İçişleri Bakanı Soylu duvardaki Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı oluştu
Denizlili şehit Veli Kabalay'ın zeybek oynadığı görüntü yürekleri dağladı
Erdoğan: Sizinle beraber eylem yaparım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması
Kampta Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır enfes lezzet!
Minik Fevzi Euro 2020 için marş yaptı! Mustafa Sandal ve Kıraç'tan daha çok beğenildi
Yorumlar 1 yorum