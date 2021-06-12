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Antalya’da iki kadın trafikte birbirine girdi kavga yerde devam etti o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da iki kadının trafikte saç başa kavga etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana geldi. Akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında, iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Saç başa ayakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi.

Yerde kavgaya devam eden kadınları, bir kadın ve erkekler güçlükle ayırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi şaşkınlığını dile getirdi.

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