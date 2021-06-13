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Talihsiz kaza Yavuz Seçkin'i hastanelik etti: Göze geldik

52 yaşındaki komedyen Yavuz Seçkin, önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen Seçkin, hemen hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Yavuz Seçkin, "Küçük bir kaza geçirdik. Bahçede ağaçta bir şeylerle uğraşırken sandalyenin gazabına geldim, sandalye beni üstünden attı. Belimde, ufak sol tarafımda 1-2 çatlak var ama iyi olacağız. Biraz dinlenmemiz lazım" diye konuştu.

Seçkin, paylaşımında "Nazar böyle değiyor demek ki... Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı. 

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