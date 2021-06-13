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Kocaeli'de alışveriş için gittikleri zincir markette rafların arasından yılan çıktı

Kocaeli’nin Başsikele ilçesinde bir zincir markette alışveriş yapan vatandaşlar, rafların arasında yılan görünce korku içinde kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Olay, Başiskele ilçesinde bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için Başiskele’de bulunan zincir marketin şubesine giden vatandaşlar, raflar arasında gezinirken ürünlerin arasında yılan olduğunu fark etti.

Yılanı görünce vatandaşlar panik içinde dışarı çıkarken, market görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince raftaki ürünlerin arasından çıkarılan yılan doğaya salındı.

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