Mardin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen, hızla ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

MARDİN Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde önceki gece meydana gelen olayda; yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yolda hızla ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yeri ve sürücünün gidiş güzergahındaki kameraları inceleyen Mardin Emniyet Müdürlüğü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kullanan kişinin Mehmet Danışman (25) olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Danışman'ı gözaltına aldı.