Mustafa Sarıgül'ün sandalye tepesindeki videosu olay oldu: Dağlar ne kadar yüksek...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sosyal medyaya düşen sandalye üzerindeki videosu olay oldu.

İlçe kongrelerini tamamlamak üzere olan ve temmuz ayı içinde de il kongrelerini tamamlayarak büyük kurultayla birlikte kulvara girecek olan Türkiye Değişim Partisi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Genel Başkan Mustafa Sarıgül, iddialı açıklamalarına her geçen gün yenilerini eklerken, sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede gündem oldu.



Sarıgül'ün bir sandalye üzerinde görüntülendiği videoda, parti taraftarlarına "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" mesajı verdiği görülüyor. Sarıgül, konuşmasını yaptıktan sonra ise yanındakiler tarafından sandalyeden indiriliyor.



"Ampule kafası çarpacak diye çok korktum"

Video sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirirken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'ün görüntülerini paylaşan kullanıcılar hesaplarından çok sayıda yorum yaptı. Sarıgül'ün videosuna 'Sözün etkisini artırmak için sandalye üstüne çıkıp konuşmak önemli', 'Trump gibi valla', 'Ampule kafası çarpacak diye çok korktum' yorumları yapıldı.







Güldür Güldür'de taklidi yapılmıştı

Geçtiğimiz haftalarda Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü taklit etmişti. Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Güldür Güldür ekibine eleştirileri için teşekkür etmişti. Sarıgül, “Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye’yi yeniden inşa etmek için yollardayız” ifadelerine yer vermişti.