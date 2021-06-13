Kampta kuzu gerdan nasıl yapılır efsane lezzet!

Bu akşam ne yemek yapsam diyenlere enfes bir tarifimiz var kuzu gerdan! İşte sizler için tarifi...

Sofralarınızda değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? İşte kendinizi şımartabileceğiniz şahane bir lezzetle karşınızdayız! Yapımı oldukça kolay olan bu enfes lezzeti bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz bu şahane lezzete mest olacaksınız. Peki kuzu gerdan nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kuzu gerdan tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler;

Kuzu gerdan eti, sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, soğan, sarımsak, taze nane.