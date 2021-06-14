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Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile sözleşme yeniledi

 Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 3 yıllığına sözleşme yeniledi.

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 Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 27 yaşındaki Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 2+1 olmak üzere 3 yıllığına sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-21 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla EuroLeague’in en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague’de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti. Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından EuroLeague’de ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında 'En İyi Oyuncu' seçildi.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre’ye Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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