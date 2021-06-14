Ak Parti'nin İYİ Parti stratejisi değişti! Akşener'in Netanyahu'ya benzetmesi ipleri kopardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesi AK Parti'nin İYİ Parti'yi “Cumhur İttifakı”na dahil etme hamlesinde strateji değişikliğine neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merkez sağ seçmenine sahip İYİ Parti’yi “Cumhur İttifakı” içerisine alma hamlesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Netanyahu benzetmesiyle strateji değişikliğine neden oldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 18 Mayıs 2021 tarihli grup toplantısında İsrail'deki hükümet krizinden bahsederken Netanyahu'nun Erdoğan gibi rakipleri üzerinde baskı kurduğunu savunarak, “Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı.” demişti.

Bu çirkin sözlere tepkiler çığ gibi yükselirken Erdoğan cephesinden Akşener’e 250 bin manevi tazminat davası hamlesi gelmişti.

Akşener’in Erdoğan’a yönelik Netanyahu benzetmesinin AK Parti’de ipleri kopardığı kulislere yansıyan bilgiler arasında..

Taban üzerinde hamle

Erdoğan’ın, partisinin gerek MYK gerekse MKYK toplantılarında da Akşener’e yönelik “sert bir dil kullandığı ve partililerinden Netanyahu nitelendirmesinin seçmene iyi anlatılması gerektiğine” yönelik uyarılarda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bundan sonra AK Parti’nin, “İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı kapsamına dahil etmek yerine İYİ Parti tabanı üzerinden bir hamle yapacağı” da belirtiliyor.

AK Parti’de, “Erdoğan, Akşener’le ilgili hassas bir tutum sergiliyordu. Ancak Netanyahu benzetmesi son noktaydı. Akşener, bu nitelendirme sonrası kendi seçmenlerinden de destek görmedi” değerlendirmeleri yapılıyor.