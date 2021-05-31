Optimar Başkanı partilerin son oy oranlarını açıkladı 2 parti barajı geçemiyor

"Baraj inerse, HDP'nin oyu da yüzde 6'ya düşer''

Seçim barajının aşağı çekilmesi durumunda HDP'nin oyunun da yüzde 6'ya düşeceğini söyleyen Daşdemir, "Son birkaç seçimdir HDP'nin yüzde on barajını aşması ve aşarken de destek alması konusu var. AK Parti zayıflasın diye CHP'den destek aldılar. HDP'nin taban oyunun yüzde 6 civarında olduğunu biliyoruz" dedi.