Optimar Başkanı partilerin son oy oranlarını açıkladı 2 parti barajı geçemiyor
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki son anket sonuçlarını paylaştı. Daşdemir, bu pazar seçim olsa İYİ Parti ve HDP'nin baraj altında kalabileceğini belirtti.
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Haber 7'den Gamze Türk'e açıklamalarda bulundu. Daşdemir, son dönemde Türk siyasetinde yüksek sesle dile getirilmeye başlanan "seçim barajının düşürülmesi" konusunu değerlendirdi.
Taşdemir, seçim barajının düşürülmesi durumunda İYİ Parti ve HDP'nin oylarının da düşeceğini söyledi. Daşdemir, HDP'nin CHP seçmeninden oy aldığını ve oylarının bu nedenle yükseldiğini söyledi.
"Baraj inerse, HDP'nin oyu da yüzde 6'ya düşer''
Seçim barajının aşağı çekilmesi durumunda HDP'nin oyunun da yüzde 6'ya düşeceğini söyleyen Daşdemir, "Son birkaç seçimdir HDP'nin yüzde on barajını aşması ve aşarken de destek alması konusu var. AK Parti zayıflasın diye CHP'den destek aldılar. HDP'nin taban oyunun yüzde 6 civarında olduğunu biliyoruz" dedi.
"İYİ Parti yüzde 10 sınırında tutunuyor''
İYİ Parti'nin merkez siyaseti yapmak istediğini belirten Daşdemir, partinin şu andaki oy oranının da yüzde 10'larda olduğunu söyledi. Daşdemir, İYİ Parti'nin baraj sorunu olduğunu belirterek, "İYİ Parti'nin yüzde 10 sınırında zor tutunduğunu görüyoruz.