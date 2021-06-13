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Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3 golle geçti

Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3 golle geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu ilk maçında Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Romanya Ulusal Stadı'ndan oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya karşılaştı.

Sabitzer'in havadan gönderdiği pasa hareketlenen Lainer, uzak direkte top yere inmeden yaptığı vuruşla Avusturya'yı 18. dakikada öne geçirdi.

Turnuvaya tarihinde ilk kez katılan Kuzey Makedonya, 28. dakikada skoru 1-1 yaptı. Avusturya savunmasının yaptığı hata sonucu top ceza sahasına doğru yöneldi. Kaleci Bachmann'ın ilk etapta yakaladığı top Trajkovski'nin müdahalesiyle elinden çıktı. Pandev, bir anda önünde bulduğu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

78. dakikada Gregoritsch, Alaba'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleciden önce topa dokunarak Avusturya'nın 2. golünü kaydetti.

Oyuna ikinci yarıda giren Arnautovic, 89. dakika attığı golle skoru belirledi ve Avusturya sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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