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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi.

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