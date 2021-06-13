İsviçreliler yüzde 100 doğal tarım istemedi

İsviçre'de düzenlenen referandumunun resmi olmayan ilk sonuçlarına göre; halk, sentetik pestisit kullanımının yasaklanmasına 'hayır' dedi.

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GFS Bern Kamuoyu Enstitüsü tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan ilk ankette son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamalarının sonuçları teyit edilmiş oldu.

Kesin sonuçların daha sonra açıklanması beklenen referandumda İsviçreliler, zirai ilaçların kullanılmadığı yüzde 100 doğal tarımı kabul etmedi.

Pestisitler hakkında halka yöneltilen iki sorudan ilki 10 yıllık bir süreçte sentez pestisit kullanımının tamamıyla yasaklanması ve bu yöntemlerle üretilen ürünlerin ithalatının durdurulmasıydı.

Sandık sonuçlarına göre; ilk soruya seçmenlerin yüzde 61'i 'hayır' yanıtı verdi.

Tarım Konfederasyonlarının sadece pestisit kullanmayan üreticilere sübvansiyon vermesi yönündeki soruyu da seçmenlerin yüzde 61'i reddetti.