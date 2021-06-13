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İngiltere'den Hırvatistan'a tek kurşun

İngiltere'den Hırvatistan'a tek kurşun

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) D Grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının (EURO 2020) ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan D Grubu ilk maçında 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

İngiltere, 6. dakikada gole yaklaştı ancak Foden'ın şutu direkten döndü. 57. dakikada Phillips'in ara pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Sterling, İngiltere'nin öne geçmesini sağladı. Hırvatistan, son 20 dakikada kurduğu baskıdan sonuç alamayınca mücadele İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İngiltere, D Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü 22.00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çekya ile mücadele edecek.

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