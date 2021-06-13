BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,70
HABER /  SPOR

Hollanda nefes kesen maçta Ukrayna'yı devirdi

Hollanda nefes kesen maçta Ukrayna'yı devirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda, nefes kesen maçta Ukrayna'yı 3-2 yendi.

Abone ol

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena oynanan C Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Ukrayna kalecisi Bushchan, 52. dakikada sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Dumfries'in yerden yaptığı sert ortayı ceza yayına doğru çeldi. Arkadan gelen Wijnaldum bekletmeden çektiği şutla durumu 1-0'a getirdi.

58. dakikada Dumfries'in sürüklediği Hollanda atağında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Weghorst'un önünde kaldı. Weghorst yakın mesafeden yaptığı vuruşla Hollanda'nın 2-0 öne geçmesini sağladı.

Yarmolenko, 75. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutla kaleci Stekelenburg'u avladı. Ukrayna bu golle farkı bire indirdi.

79. dakikada skor 2-2 oldu. Ukrayna'nın kazandığı serbest vuruşta Malinovskiy'nin ceza sahasına yaptığı ortaya doğru zamanlamayla yükselen Yaremchuk kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Hollanda, Dumfries'in 85. dakikadaki golüyle maçı 3-2 kazandı. Dumfries, Ake'nin sol kanattan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'den Hırvatistan'a tek kurşun
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sedat Peker'e yakın isim konuştu: Öldürülmesinden endişeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar
Netanyahu hükümeti 12 yıl sonra sona erdi!
İsviçreliler yüzde 100 doğal tarım istemedi
Sedat Peker yakalandı mı? Sosyal medya karıştı
Dededen miras tapu davası 58 yılda sonuçlandı
Kıraç ile Feyzi İşbaşaran sosyal medyada birbirine girdi
Türkiye 13 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yorumlar