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HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme! 451 HDP'li için siyasi yasak talebi

HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme! 451 HDP'li için siyasi yasak talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davası ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Şahin, "İddianamede 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" dedi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Bekir Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Bekir Şahin, davayla ilgili kararın ise 15 gün içinde verileceğini duyurdu.

451 HDP'liye yasak talebi 
Tüm delillerin dosyada olduğunu belirten Şahin, "CV’leri ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi için yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor.” diye konuştu.

Banka hesabına tedbir talebi
Şahin, iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının da istendiğini açıkladı.

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