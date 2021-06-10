Deprem uzmanı Naci Görür uyardı Kanal İstanbul depremi tetikler

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul hakkında çarpıcı bir uyarıda bulundu. Kanal İstanbul'un depremi tetikleyebileceğini söyleyen Naci Görür İstanbul'da yaşayanların can güvenliğinin olmadığını söyledi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesinin geçtiği alanların depremi tetikleyebileceğini şu sözleriyle açıkladı:

"Küçükçekmece Gölü'nün batı kısmında anormal bir heyelan zonu var. Bu Kırklareli fay sonu ile ilişkili. Deprem olduğunda burada büyük heyelanlar olabilir, kanal için hayati tehlike oluşturur. Deprem açısından özellikle Küçükçekmece'de alüvyonlar var kanal bunun üzerine oturuyor. Üzerindeki her yapı deprem sırasında sıvılaşır, ayakta kalamaz. İstanbul'da bir ada meydana getiriyorsunuz. Büyük bir deprem olursa, adaya müdahale edemezsiniz. Deprem bekleyen bir kentte nüfusu arttırmamak gerekir."

Görür, "Bir bilim insanı olarak isyan ediyorum" diyerek hükümete "Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Fox TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuyu değerlendirirken, "Kimse bu ülkenin geleceğine kendi fikri ve ekibiyle karar veremez" diyen Görür, "Benim torunlarım burada yaşayacak" diyen Görür, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine... İstanbul deprem bekliyor yüzbinlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" dedi.

Görür, Bingöl ve Elazığ depremleri öncesinde de bu bölgelerdeki hareketlenmelere karşı uyarmıştı.