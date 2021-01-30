Deprem uzmanı Prof. Naci Görür olası İstanbul depremi için yer ve büyüklük verdi

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolu üzerinde ve en az 7.2 büyüklüğünde olabileceğini açıkladı.

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İsabetli deprem öngörüleriyle bilinen deniz jeolojisi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar geldi. Her an olması beklenen olası İstanbul depremine ilişkin paylaşımlarda bulunan Görür, Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul için deprem uyarısına ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti.

Prof Naci Görür, "Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir" dedi.

Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece fay hattında anormallik

Deprem araştırma çalışmalarında son verileri açıklayan Kandilli Rasathanesi yöneticileri, Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece’yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığını kaydetmişti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, "Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum" ifadesini kullandı.

Kandilli Rasathanesi uyarmıştı

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Eldeki verilere göre Silivri açıklarından Büyükçekmece’ye doğru uzanan orta segmentin gelecekte meydana gelebilecek depremler için aday olduğu şeklinde yorumlanabilir. Hız kontrasları olası kırılmanın olacağı yerleri gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.