Galatasaray İrfan Can için Başakşehir’den haber bekliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında İrfan Can Kahveci’nin transfer yarışı sürüyor. İrfan Can’ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu için son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli + oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay teklif etmişti.

Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı ziyaret etmesine rağmen sarı-kırmızılı yönetim bu konudaki duruşunu bozmuyor. İrfan Can için henüz ikinci bir teklif vermeyen sarı-kırmızılı ekibin, bonservis bedeli ya da sonraki satıştan verilecek payın biraz daha arttırılarak yeni bir teklif yapabileceği öğrenildi. Başakşehir Kulübü’nden yaptıkları teklife yanıt bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, İrfan Can Kahveci için gerekirse bir görüşme daha yapacak.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR’DEN HABER BEKLİYOR

Galatasaraylı yöneticiler, Başakşehir Kulübü’nden haber bekliyor. Turuncu-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci için kulübe gelecek tekliflerin ardından Galatasaray yönetimiyle bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenilirdi. İki taraf arasında yapılacak görüşmenin ardından Galatasaray’ın teklifini arttırıp, arttırmayacağı da belli olacak.