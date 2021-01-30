Son anket sonuçları bomba bu partinin oy oranları mum gibi eridi

ADA Araştırma'nın yaptığı "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Son anketlerde düşüş yaşadığı görülen CHP ise %19,8 oy oranında kaldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim alternatifine "Seçimler 2023'te yapılacak" diyerek kapıları kapattı.

Ancak siyasetin değişmez konusu erken seçim için kamuoyu araştırma şirketleri bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. ADA Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2021" anketinden de çarpıcı sonuçlar çıktı.

CHP oylarında düşüş

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 48,3 oldu. AK Parti yüzde 38,7 oy alırken MHP'nin oyu yüzde 9,6'da kaldı.

Ankete göre AK Parti'yi yüzde 19,8'la CHP takip etse de ana muhalefet partisinin son zamanlarda yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlara göre bir düşüş yaşadığı görülüyor. Ankette CHP'yi takip eden İYİ Parti yüzde 11,5, HDP ise yüzde 9.5 oy oranına sahip.

Davutoğlu'nun partisi geriliyor

Ankette dikkat çeken bir diğer nokta ise Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin istenen çıkışı yapamamaları oldu. Özellikle Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde oy kaybı gözlerden kaçmadı. Gelecek Partisi yüzde 1,8 oy alırken Deva Partisi yüzde 2.5'ta kaldı.

Muharrem İnce'nin kuracağı parti ankette

CHP'den ayrılarak başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce'nin kuracağı parti ise ilk defa bir ankette yer aldı. Buna göre İnce'nin ilk anketinde aldığı oy oranı yüzde 2,7 oldu.

Partilerin oy oranları

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2