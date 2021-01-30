Emre Uslu Merdan Yanardağ Yılmaz Özdil ve Said Sefa aynı yerde!

CHP'li 3 vekilin partilerinden istifasıyla ilgili FETÖ firarileri ile CHP'ye yakın isimlerin attığı tweetlerin benzerliğine değinen Nedim Şener, "Atatürk’ün CHP’sinde, Atatürk ilkelerine sahip çıkan vekiller, hakaret ve ithama uğruyorsa, bunun adı işgaldir" dedi.

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İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifaları gündeme bomba gibi düştü. Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz." sözlerini sarf etti.

Siyaset dünyasında yankı uyandıran gelişme sosyal medyada çok konuşuldu, birbirinden ilginç yorumlar geldi. CHP'yi sarsan istifalarla ilgili "Saray operasyonu" diyenler bile oldu.

“Fuat Avni” hesabının kullanıcısı olarak hakkında arama kararı bulunan firari FETÖ’cü Said Sefa ile Emre Uslu'nun CHP'ye yakın isimlerle benzer tweetler paylaşması, Hürriyet yazarı Nedim Şener'in gündemindeydi. İstifalarla ilgili atılan bir mesajı retweet eden Şener, "Yılmaz Özdil, Merdan Yanardağ, #FETÖ tetikçisi Emre Uslu, nam-ı diğer Fuat Avni Said Sefa’nın aynı yerde, aynı düşüncede olması ne kadar da çok şey anlatıyor. Atatürk’ün CHP’sinde, Atatürk ilkelerine sahip çıkan vekiller, hakaret ve ithama uğruyorsa, bunun adı işgaldir." ifadelerine yer verdi.