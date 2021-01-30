CHP'li müzisyen Cahit Berkay'dan istifa eden 3 vekile sert sözler: Enayi yerine koydunuz

CHP'nin politikalarını eleştirip Muharrem İnce'nin partisine katılmak için istifa eden 3 vekile ağır sözlerle yüklenen Cahit Berkay "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz" dedi. Berkay, Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'u sorumsuzlukla suçladı.

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Dün istifa eden CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partiden istifa etmelerinin yankıları sürerken, ünlü sanatçı Cahit Berkay'dan üç vekile tepki geldi.

Daha önce Muharrem İnce'nin parti kurmasına "Verdiğim oyu haram ederim" ifadelerini kullanan Berkay, dün de sosyal medya hesabından istifa eden vekilleri hedef aldı.

'Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz'

İstifa eden 3 vekilin CHP'lileri enayi yerine koyduğunu söyleyen Berkay "Eyy CHP den istifa eden üç milletvekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?" ifadelerini kullandı.

Daha önce de İnce'ye 'haram' etmişti

Cahit Berkay, geçtiğimiz yaz attığı tweette de yine Muharrem İnce'yi hedef almıştı. Partiyi bölmekle suçladığı İnce'ye "haram ettirme" diye çıkışan Berkay "Zamanlaman muhteşem....umutlara balta olursun... sayın...ince... lütfen ince kal...verdiğim oyu haram ettirme..." ifadelerini kullanmıştı..