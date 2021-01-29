CHP'de büyük şok! Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü 3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa etti.

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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti. 3 vekilin istifa etmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'ten 135'e düştü.

CHP'de mektup krizi...

CHP'li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi. Kılıçdaroğlu da "Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur" yanıtını vermişti.

3 gün önce Kılıçdaroğlu ile görüştüler

Mektup krizinin ardından 3 gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy"la bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Özgür Özel, "Hiç bir arkadaşımızı kaybetmek istemeyiz" açıklaması yapmıştı.

Mehmet Ali Çelebi topa tuttu... İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı: “CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum.”

Muharrem İnce'ye katılıyorlar

Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Son dönemde Muharrem İnce ile görüşüyoruz" açıklaması yapmıştı. İstifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin yeni kuracağı partiye katılmaları bekleniyor.

İşte CHP'de 3 milletvekilinin istifasıyla sonuçlanan o mektup: