CHP'de 3 milletvekili Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi'ne geçiyor! İYİ Parti'den bomba isim...

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Muharrem İnce'nin 1 Mart'ta CHP'den istifa edip yeni parti kuracağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de CHP'den İnce'nin partisine geçecek 3 milletvekili belli oldu. O isimlerden biri açık açık "Muharrem İnce ile görüşüyoruz" dedi. İYİ Parti kurucu da Muharrem İnce ekibine dahil old...

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CHP'de işler bir kez daha karıştı. Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağının netleşmesinin ardından 3 CHP milletvekilinin de İnce'nin partisine geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İnce'nin partisinin adı 'Memleket Partisi' olarak belirlenirken, İYİ Parti kurucularından emekli Albay Ali Türkşen'in de İnce'nin kurucular kurulunda yer alacağı öğrenildi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", Mart ayında "Memleket Partisi" adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. Bazı eski CHP milletvekillerinin yanında yer aldığı İnce'ye, CHP'li mevcut milletvekillerinin bazılarından da destek gelebileceği ifade ediliyor.

İYİ Parti kurucusu da kadroda...

Muharrem İnce, kiralanan ve finansmanı kendisini destekleyenler tarafından sağlanan bir otobüsle bugüne kadar 48 il ve çok sayıda ilçe ile köye gitti. Bu arada İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'in de İnce ile beraber hareket edeceği öğrenildi.

İşte CHP'den kopup İnce'nin partisine geçecekler

Genel Merkez yönetimine karşı ortak bir mektup yayınlayıp sert eleştiriler yönelten, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte Yalova milletvekili Özcan Özel’in de İnce'nin partisine katılacakları belirtiliyor.

"Siyasette yapılan her hamlenin siyasi bir hedefi vardır" diyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "CHP’de, üç milletvekilinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan Mehmet Ali Çelebi’ye, “İnce’nin partisine geçecek misiniz?” diye sordum." dedi ve aldığı cevabı şöyle özetledi:

1-2 aydır Muharrem İnce ile görüşüyoruz

"Reddetmedi. İnce ile görüştüklerini söyledi. 'Sayın İnce ile 1-2 aydır görüşüyoruz. Düşüncelerimiz şu an örtüşüyor. Ama itirazlarımızı iki senedir her aşamada ve ilgili tarihlerde yaptık' dedi."

Geçeceklerin sayısı 3 ile sınırlı kalmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce’yi hafife alarak bir hata yaptığını savunan Selvi, "Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in, Muharrem İnce’nin partisine geçeceği söyleniyor. Ama sayı 3 milletvekili ile sınırlı kalmaz diyenler de var" ifadelerini kullandı.