Doğu Perinçek'ten Akşenere çok sert sözler: Meral Akşener'in kimliği gladyo kraliçesidir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Jinping Perinçek' sözlerine yanıt verdi. Perinçek, "Maskesi milliyetçilik. Meral Akşener'in kimliği gladyo kraliçesidir. " düşüncesini savundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili, "Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer ‘Kısmen İktidar’, Sayın Jinping Perinçek" demişti. Milliyetçilik üzerinden Akşener'i eleştiren Doğu Perinçek, "Cevap veremeyeceği sorular var." deyip ​"Ergenekon'un Silivri duvarlarını 2014 yılında Jinping Perinçek mi yıktı? Gladyo prensesi Akşener neredeydi o zaman? Amerikan senaryoları içerisinde hangi konumlardaydı?" diye sordu.

"Gladyo prensesi Akşener neredeydi o zaman?"

Perinçek, şunları söyledi: Meral Akşener'in cevap veremeyeceği sorular var. Ermeni soykırımı yalanını Jinping Perinçek mi bitirdi? Doğu Perinçek bitirdi. Ergenekon'un Silivri duvarlarını 2014 yılında Jinping Perinçek mi yıktı? Doğu Perinçek yıktı. Türkiye'nin en önemli işlerinden birisi, Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi yıktı.

Gladyo prensesi Akşener neredeydi o zaman? Amerikan senaryoları içerisinde hangi konumlardaydı?

"Maskesi milliyetçilik"

​Meral Akşener'in kimliği gladyo, maskesi milliyetçilik. Türk milliyetçisine bakın siz. Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Dairesinin başına FETÖ'nün emniyet şeflerini getirdi. Akşener'in emniyet şefleri Ergenekon ve Balyoz'da başrolü üstlendi. Meral Akşener'in kimliği gladyo kraliçesidir.