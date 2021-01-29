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Mecidiyeköy'de dönercilerin tartışmasında kan aktı: 5 kişi yaralandı

MECİDİYEKÖY'de bir dönercide, çalışanlar birbirine girdi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada bir kişi elinde bıçakla diğerlerine saldırdı.

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Olay, İstanbul Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta bulunan bir dönercide meydana geldi. Dönercideki çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çalışan, diğer çalışanlara bıçakla saldırdı.

3'ü bıçakla yaralandı                                                                                                          Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, iki kişide darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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