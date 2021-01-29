Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'a imza töreni düzenledi

SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü kadrosuna kattığı Geraldo ve Alper Babacan için imza töreni düzenledi.

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Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni transferlerimiz Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza töreni ile kendilerini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladılar. Yapılan törene Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Başkanımız Fatih Mert atılan imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi."

Başkent ekibi tecrübeli forvet Geraldo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalarken genç defans oyuncusu Alperen Babacan ile de 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.