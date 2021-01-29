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Galatasaray, Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transferini TFF'ye bildirdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray'dan golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, satın alma opsiyonunu da elinde bulundururken, Diagne'nin performansı doğrultusunda sezon sonunda Galatasaray'la pazarlığa oturacak.

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transferini TFF'ye bildirdi. Senegalli oyuncu, bugün İngiltere'de olacak. West Bromwich Albion menajeri Allardyce ise, "Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek" dedi.

''Bize hücumda katkısı olmasını umuyoruz''
Allardyce, ''Mbaye Diagne konusunda bir sorun çıkmazsa umarım bugün bizimle olacak, henüz değil. Kapıdan içeri girmediği sürece ben dikkatli konuşurum. Bize hücumda katkısı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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