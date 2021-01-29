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Van merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

VAN merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütünün sözde "YPS" hücre yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van, Şırnak, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 15 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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