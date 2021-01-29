Gaziantep'te sadece sigara içmek istemişti! Bir anda hayatını kaybetti
GAZİANTEP'te 29 yaşındaki Cebrail Kılıç, sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek öldü.Abone ol
Olay, dün gece Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Galerici Cebrail Kılıç, gece yarısı sigara içmek için 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybedip, zemine düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kılıç’ı, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıç’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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