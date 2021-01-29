BIST 1.487
DOLAR 7,29
EURO 8,85
ALTIN 437,09
HABER /  YEREL
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Gaziantep'te sadece sigara içmek istemişti! Bir anda hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 29 yaşındaki Cebrail Kılıç, sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek öldü.

Abone ol

Olay, dün gece Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Galerici Cebrail Kılıç, gece yarısı sigara içmek için 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybedip, zemine düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kılıç’ı, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıç’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el saat aldı içinden çıkan notla şaşkına döndü! Tarihi hazine Bursa'da Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı'dan Galip Öztürk'e bombardıman! Taciz ve tecavüz üzerinden vurdu
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
Kayseri'de 'gilaburu' iki başkanı karşı karşıya getirdi! Twitter'dan atıştılar
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hem AK Parti'den hem başkanlıktan istifa ediyor
Olay yeri Esenyurt! Arkadaşını bıçaklayan şahıs camdan meyve uzattı
Fenerbahçe'de ayrılık! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu
Gözyaşlarına boğuldular! Adana'da feci olayda yürek yakan detay
Rasim Ozan Kütahyalı ile Kübra Par birbirine girdi! 'No name kızcağız' dedi 'iğrenç şöhret' cevabı aldı
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı
Diyarbakır'da şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi! İçinden bakın ne çıktı
Yorumlar