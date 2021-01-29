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Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesiyle ilgili bomba bilgiler verdi! Beraber çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili "Elon Musk ile çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz. Konuştuk" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak "Türksat 4'ü gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz. Elon Musk ile çalışma söz konusu." bilgisini verdi.

"Müşterek neler yapabiliriz, ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek Elon Musk ile irtibat halinde olacak." diyen Erdoğan, "Elon 2020 itibariyle dünyanın zenginlikte bir numarası oldu. 'Çok çalışıyorum' diyor, 'çok çalışınca çok kazanıyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

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