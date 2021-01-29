Fenerbahçe'de ayrılık! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayağına kadar gidip ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a transfer oldu.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ömer Faruk Beyaz yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı. Bild'in haberine göre; Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, 4 yıllığına Stuttgart'a transfer oldu.

Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulalndı; "Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ona süre vermek için yeterli fırsatı tanımadılar. Teknik direktör, her zaman diğer oyunculara güvendi. Skor 2-0, 3-0 olsa bile oynatılmadı. Fenerbahçe'nin bize sunduğu projeler inandırıcı değildi.

''Sven Mislintat onu Stuttgart'a seçti''

Bundesliga, Ömer Faruk için en iyi adres. Sven Mislintat onu Stuttgart'a seçti. Dembele ve Sancho gibi oyuncuları keşfetti. Elbette Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz."

“Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi''

Emre Belözoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu. Onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama maalesef süreç olumsuz ilerliyor” demişti.

Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.

Ali Koç ayağına kadar gitti

Bu ikna sürecinde başkan Ali Koç’un genç futbolcuya verilen değeri anlatırcasına evine bizzat üç kez gittiği, Emre Belözoğlu’nun da aynı şekilde kendisini ve ailesini evinde ziyaret ettiği bilgisi verilmişti.