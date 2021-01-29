Seni Çok Özledim oyuncuları kimler dizinin oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Özledim başlıyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde olduğu dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu. Peki Seni Çok Özledim nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

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Seni Çok Bekledim dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekran macerasına başlıyor. Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. İşte oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yerleri hakkında bilgiler

Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. İşte oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yerleri hakkında bilgiler

Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı Seni Çok Bekledim dizisi, Star TV'de başlıyor. Başrollerinde de Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Diziseverler heyecan yaratan dizinin fragmanları sonrası Seni Çok Bekledim 1. bölümünün yayın tarihini bekliyor. İşte, Seni Çok Bekledim yayın günü...

Seni Çok Özledim konusu nedir: Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

Dizi nerede çekiliyor: Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da gerçekleşti. 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’da bir süre çekimler yapıldı.

İlk bölüm sahnelerinin bir kısmı Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Doha sahneleri; Ulusal Katar Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Kapalı Çarşı, Şazeli Pearl Area, Souq Waqif, Marsa Katara ve çöllerde çekildi.