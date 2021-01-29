Osmaniye'de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza kesildi

OSMANİYE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 31 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 106 bin 516 lira ceza kesildi.

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli köyünde yaşayan M.Ü.Y.'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalandılar

Alınan arama kararı doğrultusunda eve giren ekipler, içeride bulunan 31 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamaktan toplam 106 bin 516 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca yapılan aramada İ.B.'nin üzerinde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

M.Ü.Y. ile M.Y. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, İ.B. hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ü.Y., M.Y. ve İ.B. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.