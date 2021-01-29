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Adana'da korkunç kaza! Ok gibi PTT'ye saplandı: Çığlık çığlığa bağırıyordu

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da belediye otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince PTT şubesine girdi. Feci kazada sürücü ve PTT görevlisi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Cabbar Tolga Coşkun'un kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsü sefere başlamak için Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Coşkun mahalleye geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla PTT şubesine girdi. PTT şubesinde görevli Cansel Tatlık Bayram kazadan sonra yaralanıp “yardım edin” diye çığlık atmaya başladı. Çarpmanın etkisiyle hem otobüsün ön tarafı hem de PTT şubesinde büyük zarar oluştu. Yaralanan sürücünün yardımına da çevredeki vatandaşlar koştu. 

Otobüsten çıkartılan sürücü ve yaralı kadın çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında PTT şubesinin yan tarafında bulunan taksi durağı da zarar gördü. Bir süre PTT şubesinde kalan otobüs vinç yardımıyla güçlükle çıkartılabildi. Otobüs tamirhaneye götürülürken, PTT şubesinde de onarım çalışması başlatıldı.


"Çok fena bir kazaydı"
Olayın görgü tanığı Selda Özacar ise önce patlama sesi gibi bir ses duyduğunu, daha sonra dışarı çıktığında otobüsün PTT şubesine girdiğini gördüğünü belirterek, “PTT görevlisi kadın 'yardım edin' diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Hemen yardımına koştuk. Kadın yaralıydı. Ben sesi duyunca çok korktum. Çok fena bir kazaydı” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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