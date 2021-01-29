Elazığ'da kendi işini kurdu salgın onu etkilemedi! Şimdi paraya para demiyor

1,5 milyon liralık yatırım yapan Temel, 18 dönüm üzerine 2 bin 270 metrekare büyüklüğündeki 25 bin kapasiteli tavuk çiftliği ile üretime geçti. Temel’i ailesi de yalnız bırakmadı, eşi ve çocukları da dört koldan çalışmaya başladı.