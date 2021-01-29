BIST 1.487
DOLAR 7,33
EURO 8,88
ALTIN 435,58
HABER /  DÜNYA
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

İlk iglo kafe açıldı! Kahvenin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN ile Pakistan sınırında yer alan Keşmir bölgesindeki bir kayak merkezinde 16 kişilik kapasiteli ilk iglo kafe açıldı.

Abone ol

Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi iglo şeklinde bir kafe açtı. Bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi. Basit Zargar tarafından tanıtılan iglo kafenin menüsünde yok yok. Kahveden fast fooda kadar her şeyin yer aldığı kafe dün itibariyle ziyaretçiye açıldığı belirtilirken, iglo kafelerin kapasitesinin 16 kişilik olduğu ifade edildi. İglo kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masada bulunuyor. Böldege termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade edildi.

Kafede zaman geçirmek isteyen kişilerin rezervasyon yaptırması gerektiği belirtilirken, 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin rezervasyon yaptırdığı kaydedildi. İglo kafede filtre kahvenin fiyatının 50 dolardan ( 366 TL) başladığı kaydedildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Odaya giren baba kızı ve sevgilisi görünce şok oldu! Gizlice yatak odasına almıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor Sabovic'i transfer etti
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
İstanbul'da günlük kiralık dairede korkunç olay! Tartışma kötü bitti
Koronavirüs sperm kalitesini düşürüyor
Gustavo ve Serdar Aziz'den Msut Özil için fedakarlık
Valilik açıkladı! Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Alman firması Iveco'ya ihale yasağı
Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları belli oldu
Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK'ye kiralık olarak katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Gözlerinizden öpüyorum çocuklar
Yorumlar