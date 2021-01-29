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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Alman firması Iveco'ya ihale yasağı

ALMANYA merkezli Iveco Magirus'a Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihale yasağı getirildi. Yasak, bağlı ortaklığı Fiat'ı da kapsıyor.

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Milli Savunma Bakanlığı, merkezi Almanya’da yer alan Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH’ye ihale yasağı getirdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda, yasaklama kararının 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamında alındığı belirtilirken; yasak kapsamına Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH’nin ortak şirketi olarak İtalya/Torino merkezli otomotiv şirketi Fiat S.P.A. da dahil edildi.

Iveco Magirus, itfaiye, arama kurtarma ve lojistik araçlar üretiyor.

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