BIST 1.487
DOLAR 7,33
EURO 8,88
ALTIN 435,58
HABER /  YEREL
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Afyonkarahisar'da baba ile kızı 1 gün arayla yaşama veda etti

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla aynı kaderi paylaştı.

Abone ol

Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı, geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

Kızı da dün hayatını kaybetti                                                                                          Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi.

Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir?
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tavrını koydu! 'Yan yana yaşayan iki devleti savunuyoruz'
Nijerya'da kaçırılan mürettebattan Bilecikli Gökhan Burhan'dan iyi haber var
Oto elektrikçi uyardı 45 bin liraya varan ağır faturalarla karşılaşabilirsiniz
Konya'da ustası triger kayışıyla dayak atmıştı! 'Dayak yediğimle kaldım' dedi
Başhekim Rahmi Kılıç açıkladı! Türkiye'nin ilk pandemi hastanesinde hasta sayısında büyük düşüş
Bilim insanları keşfetti! Bu gezegende bir yıl sadece 4 gün sürüyor
Cuma hangi dualar okunur cuma duaları saati Diyanet
Osmaniye'de internetten sipariş verdi! Şok eden gerçek ortaya çıktı
Yorumlar 1 yorum