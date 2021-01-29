Afyonkarahisar'da baba ile kızı 1 gün arayla yaşama veda etti

AFYONKARAHİSAR'da Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla aynı kaderi paylaştı.

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Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı, geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

Kızı da dün hayatını kaybetti Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi.

Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.