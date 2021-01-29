Nijerya'da kaçırılan mürettebattan Bilecikli Gökhan Burhan'dan iyi haber var

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Nijerya açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı Türk konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 mürettebattan biri olan Pazaryerili Gökhan Burhan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu söyledi.

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Uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini Gine Körfezi’ne çeken kanlı saldırının ardından gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü fidye için kaçıran deniz haydutları, 5’inci gün şirketle irtibata geçti. Türk kamuoyunun da heyecanlı takip ettiği olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik’in işletmesindeki M/V Mozart’ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Bilecikli Gökhan Burhan'dan iyi haber var

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijerya uyruklu silahlı korsanlar tarafından rehin alınan 15 mürettebattan biri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan 37 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan idi. Günlerce Pazaryeri'nde yaşayan eşi çocukları ve ailesi gelecek mutlu bir haber bekliyordu. Bu mutlu haberi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin verirken, "Gökhan kardeşimizden güzel haberler aldık hepsi iyilermiş. Allah’a şükürler olsun. En kısa zamanda Sağ Salim ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz" dedi.