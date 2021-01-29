Hulk'un istekleri Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Beşiktaş, Hulk ile temaslarda bulunuyordu ancak Brezilyalı yıldızın istekleri Siyah-Beyazlı yönetimi yıldırdı.

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Süper Lig'de lider konumunda bulunan Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etmişti. Oyuncu 3.5 milyon Euro'ya inerken Kartal da 3 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı ancak Brezilyalı golcünün menajeri Nuno Ferreira "Cumartesi gününe kadar yanıtınızı bekliyoruz, başka kulüpler de var" diyerek isteklerini çoğalttı.

Hedef Cenk Tosun

Hulk'a Flamengo ve Atletico Mineiro'nun teklifleri bulunurken, limitleri aşmak istemeyen yönetim geri adım atıp Cenk Tosun'a yoğunlaştı. Siyah beyazlıların geniş golcü listesinde birçok isim bulunuyor.

Josef de Souza: Beşiktaş'a çağırdım

Siyah beyazlılarda Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, yakın dostu için, "Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş'a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız" sözlerini sarf etmişti.